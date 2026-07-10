Бренд косметики Beauty Bomb представил коллаборацию со «Смешариками»

Бренд косметики Beauty Bomb сделал коллаборацию со «Смешариками».
Официальный старт будет в августе 2026 года, но на маркетплейсах уже появились некоторые продукты. В линейке 22 позиции. Среди них: соль-пена для ванны, масло для губ, хайлайтер, мочалка, бомбочка для ванны, крем для тела, гель-слайм для душа, скраб-слайм для душа, тканевая маска, палетка теней, карандаш для глаз, аксессуары и другие предметы.
Коллабарацию приурочили к выходу фильма «Смешарики. Сквозь вселенные». Его премьера состоится 6 августа.
В апреле вышел трейлер картины. Сценарий написал фантаст Сергей Лукьяненко, известный по серии «Дозоры». По сюжету Крош и Ежик находят в Ромашковой долине странное устройство, которое переносит их в видеоигру о будущем. Там они перевоплощаются в обычных детей, летящих с родителями на Марс на космическом корабле.