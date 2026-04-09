Крош и Ежик превращаются в детей в новом трейлере фильма «Смешарики сквозь вселенные»

«Кинопоиск» поделился новым трейлером лайв-экшн-фильма «Смешарики сквозь вселенные». Старт проката намечен на 6 апреля. Сюжет написал фантаст Сергей Лукьяненко, известный по серии «Дозоры».
По сюжету Крош и Ежик находят в Ромашковой долине — странном устройстве, которое переносит их в видеоигру о будущем. Там они перевоплощаются в обычных детей, летящих с родителями на Марс на космическом корабле.
Главные роли исполнили Николай Добрынин («Сваты»), Ян Цапник («Огниво»), Иван Агапов («Экипаж»), Людмила Артемьева («Артек. Большое путешествие»), Александр Лыков («Время года зима»), Надежда Михалкова («Артек. Большое путешествие») и Александр Устюгов («За нас с вами»).
За игровую часть проекта отвечает режиссер Андрей Мармонтов («Реальная сказка», «Золото»), за анимацию — Илья Максимов («Смешарики», «Алеша Попович и Тугарин Змей»).
Это первый игровой фильм о «Смешариках». Его производством занимается ГК «Рики» в сотрудничестве с «Кинопоиском». Дистрибьютором в РФ выступает кинопрокатная компания «Вольга».