Крош и Ежик превращаются в детей в новом трейлере фильма «Смешарики сквозь вселенные»

Фото: ГК «Рики»

«Кинопоиск» поделился новым трейлером лайв-экшн-фильма «Смешарики сквозь вселенные». Старт проката намечен на 6 апреля. Сюжет написал фантаст Сергей Лукьяненко, известный по серии «Дозоры».

По сюжету Крош и Ежик находят в Ромашковой долине — странном устройстве, которое переносит их в видеоигру о будущем. Там они перевоплощаются в обычных детей, летящих с родителями на Марс на космическом корабле.  

Видео: «Кинопоиск»

Главные роли исполнили Николай Добрынин («Сваты»), Ян Цапник («Огниво»), Иван Агапов («Экипаж»), Людмила Артемьева («Артек. Большое путешествие»), Александр Лыков («Время года зима»), Надежда Михалкова («Артек. Большое путешествие») и Александр Устюгов («За нас с вами»).

За игровую часть проекта отвечает режиссер Андрей Мармонтов («Реальная сказка», «Золото»), за анимацию — Илья Максимов («Смешарики», «Алеша Попович и Тугарин Змей»).

Это первый игровой фильм о «Смешариках». Его производством занимается ГК «Рики» в сотрудничестве с «Кинопоиском». Дистрибьютором в РФ выступает кинопрокатная компания «Вольга». 

