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Изабель Мей сыграет профессиональную теннисистку в ромкоме «Love»

Афиша Daily
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Звезда сериала «1883» Изабель Мей сыграет главную роль в ромкоме «Love Love», который выпустит Amazon MGM Studios. Об этом сообщил Deadline.

Режиссером и сценаристом картины станет Джоуи Пауэр. Он написал текст будущей картины вместе с Дэниелом Сверен-Бекером. В центре истории — талантливая теннисистка, которая влюбляется в харизматичного мальчика, подающего мячи.

Чувства героини вспыхивают во время открытого чемпионата США. Неожиданный роман, как утверждает синопсис, может стать ключом к успеху для спортсменки, мечтающей пробиться в фиал.

Съемки ленты начнутся осенью в Нью-Йорке. Продюсированием фильма займутся Джо Рот и Джефф Киршенбаум из RK Films, а также Ари Любет и Джонатан Берри из 3 Arts Entertainment.

«Love» станет не единственным проектом Мей, связанным с миром спорта. Артистка также снимется в фильме «Mr. Irrelevant» с Дэвидом Коренсветом. Главным героем этой ленты станет игрок в американский футбол Джон Таггл.

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