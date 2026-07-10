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Режиссер «Короля Ричарда» снимет байопик о бейсболисте Роберто Клементе

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Louis Requena/Getty Images

Режиссер «Короля Ричарда» Рейнальдо Маркус Грин поставит биографический фильм о пуэрториканском бейсболисте Роберто Клементе. Об этом сообщил Deadline.

Проект реализует студия Teton Ridge Entertainment. Грин выступит постановщиком, сценаристом и продюсером байопика. В основу ляжет биография Клементе, написанная Дэвидом Мараниссом.

Картину создадут при поддержке семьи спортсмена и Музея Клементе в Питтсбурге. В центре истории окажутся 18 сверхуспешных сезонов бейсболиста «Питтсбург Пайрэтс» и его трагическая гибель. Сценарий напишет Хакен Кастельянос.

Грин поделился, что сам в юности играл в бейсбол и даже пытался попасть в команды «Нью-Йорк Метс» и «Цинциннати Редс». Хотя режиссер не прошел отбор, он сохранил любовь к игре и восхищение Клементе.

Тот, по словам Грина, был не просто выдающимся спортсменом, но и доказательством того, что нужно выкладываться по максимуму на поле и вне его. Клементе известен не только спортивными успехами, но и благотворительными инициативами.

Клементе погиб в авиакатастрофе 31 декабря 1972 года по пути в Никарагуа. Туда он направлялся с гуманитарной миссией, чтобы помочь жертвам землетрясения. Клементе было 38 лет.

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