Лауреата премии BAFTA Майкла Уорда оправдали по делу об изнасиловании и сексуализированном насилии. Об этом пишет Deadine.
Уорда обвиняли в изнасиловании женщины на заднем сиденье автомобиля «мерседес» после знакомства с ней на новогодней вечеринке в январе 2023 года. Уорд отрицал все обвинения.
Уорд прославился после выхода фильма «Темная история» и хита Netflix «Главарь» в 2019 году. Спустя год актер получил премию BAFTA в номинации «Восходящая звезда». Это единственная категория, где лауреатов выбирали зрители, а не члены киноакадемии. 18 июля вышел фильм с Уордом «Эддингтон». Это современный вестерн, рассказывающий о жизни города в Нью-Мексико во время ковидного локдауна. В главных ролях снялись Хоакин Феникс и Педро Паскаль.
Недавно в изнасиловании и сексуализированном насилии обвинили актера Тео Наварро-Мусси. Три бывших партнерши актера обратились с заявлениями в полицию. Из‑за этого руководство Каннского кинофестиваля запретило Наварро-Мусси приходить на премьеру фильма «Дело 137».