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Майкла Уорда оправдали по делу об изнасиловании и сексуализированном насилии

Афиша Daily
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Фото: A24

Лауреата премии BAFTA Майкла Уорда оправдали по делу об  изнасиловании и  сексуализированном насилии. Об этом пишет Deadine.

Уорда обвиняли в изнасиловании женщины на заднем сиденье автомобиля «мерседес» после знакомства с ней на новогодней вечеринке в январе 2023 года. Уорд отрицал все обвинения.

Уорд прославился после выхода фильма «Темная история» и хита Netflix «Главарь» в 2019 году. Спустя год актер получил премию BAFTA в номинации «Восходящая звезда». Это единственная категория, где лауреатов выбирали зрители, а не члены киноакадемии. 18 июля вышел фильм с Уордом «Эддингтон». Это современный вестерн, рассказывающий о жизни города в Нью-Мексико во время ковидного локдауна. В главных ролях снялись Хоакин Феникс и Педро Паскаль.

Недавно в изнасиловании и сексуализированном насилии обвинили актера Тео Наварро-Мусси. Три бывших партнерши актера обратились с заявлениями в полицию. Из‑за этого руководство Каннского кинофестиваля запретило Наварро-Мусси приходить на премьеру фильма «Дело 137».

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