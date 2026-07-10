Майкла Уорда оправдали по делу об изнасиловании и сексуализированном насилии

Уорд прославился после выхода фильма «Темная история» и хита Netflix «Главарь» в 2019 году. Спустя год актер получил премию BAFTA в номинации «Восходящая звезда». Это единственная категория, где лауреатов выбирали зрители, а не члены киноакадемии. 18 июля вышел фильм с Уордом «Эддингтон». Это современный вестерн, рассказывающий о жизни города в Нью-Мексико во время ковидного локдауна. В главных ролях снялись Хоакин Феникс и Педро Паскаль.