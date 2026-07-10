Создатели фильма по «Наруто» начали искать актеров на главные роли

О разработке игровой экранизации впервые стало известно в феврале 2024 года. Манга «Наруто», выходившая с 1999 по 2014 год, разошлась тиражом свыше 250 млн экземпляров более чем в 60 странах мира и стала одной из самых популярных японских франшиз в истории.