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Создатели фильма по «Наруто» начали искать актеров на главные роли

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Aniplex

Голливудская экранизация «Наруто» перешла к активной стадии производства. Студия Lionsgate объявила о запуске международного кастинга на главные роли в будущем фильме, сообщил Variety.

Создатели ищут актеров, которые воплотят на экране участников легендарной команды №7 — Наруто, Саске и Сакуры. Кастинг второстепенных персонажей пройдет позднее.

Режиссером и сценаристом проекта выступит Дестин Дэниел Креттон, известный по фильмам «Шан-Чи и легенда десяти колец» и «Человек-паук: Совершенно новый день». По словам постановщика, истории Кисимото вдохновили целые поколения поклонников по всему миру. Постановщик рад начать поиск актеров для будущей команды №7.

Сам создатель манги Масаси Кисимото признался, что до сих пор не может поверить, что «Наруто» станет голливудским фильмом. Оy выразил надежду, что проекту удастся найти хороших актеров, способных оживить любимых персонажей.

О разработке игровой экранизации впервые стало известно в феврале 2024 года. Манга «Наруто», выходившая с 1999 по 2014 год, разошлась тиражом свыше 250 млн экземпляров более чем в 60 странах мира и стала одной из самых популярных японских франшиз в истории.

Сюжет оригинального произведения рассказывает о юном ниндзя Наруто Удзумаки, который мечтает стать хокагэ — лидером и защитником своей деревни. Пока дата выхода фильма не раскрывается.

По «Наруто» выходили два аниме-сериала — «Наруто» (экранизация первой части манги) и «Наруто: Ураганные хроники» (экранизация второй части манги). Еще вышло более 10 полнометражных мультфильмов и один спин-офф — сериал о детях Наруто и других главных героев.  

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