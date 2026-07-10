В Москве арестовали мужчину на 11 суток за плевок в девушку в метро

Дорогомиловский районный суд Москвы дал 11 суток ареста мужчине, который плюнул в незнакомую девушку в метро. Инцидент произошел в вестибюле станции метро «Кунцевская», сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе суда.
Суд установил, что утром 7 июля Максим Маткурбанов приставал к незнакомой девушке и «умышленно плюнул ей на штанину, чем унизил честь и достоинство». Мужчину признали виновным в мелком хулиганстве по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ.
Недавно жительница Москвы взыскала с метро более 100 тыс. рублей за удар дверью. Случай произошел на станции «Авиамоторная». Заявительница посчитала причиной случившегося неисправность двери, которая вместо торможения закрылась с ускорением. Представитель ответчика в суде пытался убедить суд, что дверь — это не источник повышенной опасности, а москвичка ударилась из-за третьего лица, который не придержал створку. В итоге суд встал на сторону истицы.