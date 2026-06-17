Жительница Москвы взыскала с метро более 100 тыс. рублей за удар дверью

В итоге суд встал на сторону истицы. Он удовлетворил иск, но частично: суд первой инстанции взыскал с Московского метрополитена компенсацию морального вреда и расходы на лечение в размере 112 тыс. 401 рублей. Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда согласилась с выводами суда первой инстанции и оставила решение без изменения, а апелляционные жалобы — без удовлетворения.