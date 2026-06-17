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Жительница Москвы взыскала с метро более 100 тыс. рублей за удар дверью

Афиша Daily
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Фото: Semyon Borisov/Unsplash

Суд в Москве удовлетворил иск пассажирки метро о компенсации. Женщина получила травму после удара дверью по спине, сообщает «Агентство городских новостей».

Инцидент произошел на станции «Авиамоторная». Заявительница посчитала причиной случившегося неисправность двери, которая вместо торможения закрылась с ускорением. Представитель ответчика в суде пытался убедить суд, что дверь — это не источник повышенной опасности, а москвичка ударилась из-за третьего лица, который не придержал створку.

В итоге суд встал на сторону истицы. Он удовлетворил иск, но частично: суд первой инстанции взыскал с Московского метрополитена компенсацию морального вреда и расходы на лечение в размере 112 тыс. 401 рублей. Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда согласилась с выводами суда первой инстанции и оставила решение без изменения, а апелляционные жалобы — без удовлетворения.

В марте суд дал 15 суток ареста мужчине, повредившему стойку информации и продажи сувениров на станции метро «Комсомольская». Пьяный пассажир подошел к ней и отогнул защитную штору, после чего раскидал по полу футболки и сувенирную продукцию.

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