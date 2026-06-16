Из-за ночного забега в Москве перекроют несколько улиц и набережных в центре

До 1.00 21 июня нельзя будет проехать по Смоленской набережной, от Краснопресненской набережной до Бородинского моста, по Бородинскому мосту, от Смоленской улицы до Большой Дорогомиловской при движении в сторону области, а также на Большой Дорогомиловской улице, от Бородинского моста до 1-й Бородинской улицы при движении в сторону области. До 1.20 21 июня будет временно закрыто движение по набережной Тараса Шевченко, от Бородинского до Новоарбатского моста, а до 1.30 21 июня — на Бережковской набережной, от Бородинского моста до Воробьевского шоссе, и до 1.40 21 июня — на Воробьевском шоссе, от Бережковской набережной до улицы Косыгина.