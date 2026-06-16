Стритбол, йога и VR-теннис: Пикник Афиши х Сбер раскрыл спортивную программу

Пикник Афиши х Сбер рассказал, какие спортивные активности будут 20 июня на фестивале в «Коломенском».
Спортивный портал «Чемпионат» организует интерактивную зону с футбольными играми для гостей разных возрастов. Там можно будет сыграть в кикер и сабсоккер, а также проверить точность ударов по мишеням.
World Class проведет групповые тренировки по йоге, зумбе и стретчингу, а также фитнес-челленджи на силу, выносливость и баланс. В детской зоне сеть фитнес-клубов устроит полосу препятствий, спортивные игры и мастер-классы.
Ассоциация гольфа России откроет тренировочную зону с мастер-классами инструкторов. Гости смогут попробовать сделать первый удар или потренироваться, если уже знакомы с гольфом.
«Московский спорт» представит фиджитал-пространство с VR-теннисом и баскетболом, настольным хоккеем, силомером, тетерболом, сабсоккером и смузибайками. На последних можно будет приготовить напиток, крутя педали.
Там же пройдут флеш-турниры по стритболу в форматах 1×1, 2×2 и 3×3 для гостей фестиваля, а еще турнир по баскетболу 3×3 среди профессиональных команд.
Пикник Афиши x Сбер — один из главных музыкальных фестивалей лета. В этот раз он пройдет 20 июня в Москве и 8 августа в Петербурге. В лайнапе заявлены более 50 артистов, среди хедлайнеров — Feduk, Slava Marlow, Zoloto, ЛСП, Сергей Бобунец из «Смысловых галлюцинаций», OG Buda и Mayot. Зрителей ждет первое за 28 лет выступление группы «Браво» и Валерия Сюткина, а еще большой камбэк дуэта Мальбэк х Сюзанна. Специальным гостем на московском «Пикнике» станет Дмитрий Маликов.