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Американка попала в грязевую лужу и провела в ней несколько дней

Афиша Daily
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Фото: Haberdoedas/Unsplash

Жительницу Миннесоты Кэтрин Восснер спасли из грязевой ямы после того, как она провела там несколько дней. Об этом сообщает The Guardian.

6 июня 68-летнюю женщину нашли в лесу Адам Сандбек и Мак Гравалин, которые проезжали мимо на квадроциклах и заметили пустой фургон. Когда они обнаружили Восснер, она почти полностью была погружена в грязную лужу.

«Мы увидели, что рядом с фургоном в луже лежит тело, и вот тогда все стало по-настоящему серьезно… Когда мы подошли, мы подумали, что она мертва. Думали, что это просто тело, а потом она прошептала: „Помогите мне“, и я страшно испугался», — вспоминает Сандбек.

Женщина, которую в последний раз видели 3 июня, сказала им, что несколько дней была в ловушке в грязи. По словам Восснер, ее автомобиль застрял, а когда она попыталась обойти машину, поскользнулась и упала в лужу глубиной около 60 сантиметров. Женщина сравнила грязь с зыбучими песками и рассказала, что не могла выбраться самостоятельно.

После спасения, которое заняло меньше получаса, мужчины позвонили в службу 911. На место отправили медиков, а Восснер доставили в ближайшую больницу. Местные власти сообщили, что женщина должна полностью восстановиться.

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