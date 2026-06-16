Американка попала в грязевую лужу и провела в ней несколько дней

«Мы увидели, что рядом с фургоном в луже лежит тело, и вот тогда все стало по-настоящему серьезно… Когда мы подошли, мы подумали, что она мертва. Думали, что это просто тело, а потом она прошептала: „Помогите мне“, и я страшно испугался», — вспоминает Сандбек.