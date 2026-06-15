Спектакль на пасеке, тайный дневник Толстого и фортепианный концерт: программа фестиваля «Толстой»

С 3 по 5 июля в музее-усадьбе «Ясная Поляна» пройдет десятый театральный фестиваль под открытым небом «Толстой». Организаторы поделились с «Афишей Daily» программой. В нее вошли спектакли, кинопоказы, концерты, лекции и события для всей семьи.
Одним из центральных событий станет балет «Анна Каренина» Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Спектакль на музыку Ильи Демуцкого поставил Максим Севагин. Московская премьера «Анны Карениной» состоится с 25 по 28 июня, а в Ясной Поляне пройдут первые гастрольные показы.
На фестивале также покажут спектакль Театра Наций «Обыкновенная смерть» по мотивам повести Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича». Режиссером постановки выступил Валерий Фокин, главную роль исполнил Евгений Миронов. Показы в Ясной Поляне станут заключительными в сезоне 2025/2026.
В специальную программу вошли проекты, посвященные биографии Толстого, его духовным поискам и увлечениям. Среди них — спектакль Анны Потебни и Егора Зайцева «История одного проигрыша» о том, как менялись взгляды писателя на протяжении жизни, и интерактивное «Гулянье» Дмитрия Мулькова, во время которого зрители вместе с фолк-коллективом «Переплет» исполнят народные песни, которые любил Толстой.
В спецпрограмму также попал сайт-специфик-спектакль «Пчеловод» Кирилла Люкевича, который покажут на исторической пасеке писателя, и аудиоспектакль-променад Евгения Маленчева «Дневник для одного себя». В последнем прозвучат фрагменты тайного дневника Толстого, «Яснополянских записок» Душана Маковицкого и сборника «Круг чтения». Кроме того, на фестивале вновь покажут спектакль-променад «Дом, который покинул Лев» театра «Пух и прах» — о последних днях жизни Толстого.
Кинопрограмма будет состоять из трех блоков: «Время подумать уже о душе», «Жизнь вокруг» и «Толстой на экране». Зрителям покажут «Вечность и один день» Тео Ангелопулоса, «Вкус вишни» Аббаса Киаростами, «Сломанные цветы» Джима Джармуша, «Воскресение» Паоло и Витторио Тавиани, «Шугу» Дарежана Омирбаева и другие фильмы.
В ходе образовательной программы пройдут публичные читки произведений Толстого, встречи с участниками фестивальных спектаклей и презентация переиздания мемуаров Ильи Толстого «Мои воспоминания». В Доме Волконского откроется выставка, посвященная сыну писателя.
В музыкальной программе — фортепианный концерт Настасьи Хрущевой. Для детей подготовили спектакли, уличные представления, мастер-классы и интерактивные игры. В программе участвуют театр «Домик Фанни Белл», театр кукол «Туки-Луки», «Театральный проект 27», «Малыш Хаус», «Первый театр» и культурный центр «Фенестра».