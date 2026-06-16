Минкульт требует взыскать с «Союзмультфильма» 60 млн рублей

Министерство культуры подало иск в суд с требованием взыскать со студии «Союзмультфильм» около 60 млн рублей, которые были выделены студии в качестве субсидии. Об этом сообщает ТАСС.



В заявлении также указано требование взыскать со студии проценты за пользование денежными средствами в размере 71 102 268,75 рубля. В суде приняли иск, заседание по делу назначено на 14 августа.



В документах, которые изучил ТАСС, нет информации о том, когда и для чего «Союзмультфильм» получил субсидию. По данным СМИ, студия ранее получила деньги от Минкульта в размере около 60 млн рублей на покупку новой техники, а также сохранение и модернизацию имущества.



Недавно власти Москвы подали иск к сети «Вкусно — и точка» на 413 млн рублей. Поводом для заявления стала задолженность по арендной плате за использование муниципального помещения под один из ресторанов сети.