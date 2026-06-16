Том Холланд подтвердил, что женился на Зендае

«В нашей профессии бывают очень стрессовые ситуации, и очень приятно иметь прочные отношения, которые проверены временем. Я нашел свою вторую половинку. Она моя лучшая подруга, и я чувствую себя счастливее, чем когда-либо, когда нахожусь с ней, я никогда раньше не чувствовал такой поддержки и безопасности, как сейчас», — сообщил Том.



Зендая и Холланд познакомились в 2016 году на съемках фильма «Человек-паук: Возвращение домой». Недавно пара снялась в новой картине, «Человек-паук: Совершенно новый день», которая выйдет в зарубежный прокат 31 июля. Фильм расскажет о повзрослевшем и одиноком Питере Паркере.