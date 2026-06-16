В «2ГИС» появилась «Лента друзей» с отзывами и рекомендациями близких

«Когда выбираешь место, всегда приятно получить рекомендацию от друга. „Лента друзей“ в «2ГИС» собирает в одном месте рекомендации людей, чье мнение для тебя действительно значимо и интересно. Так можно быстро находить проверенные места — особенно в новом районе или в поездке. 2ГИС постепенно становится не только геосервисом, но и своеобразной соцсетью, где рекомендации друзей становятся частью маршрута», — сказал руководитель продукта «Друзья на карте» Семен Панин.