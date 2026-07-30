«Грозовой перевал» Андреа Арнольд повторно выйдет в российский прокат

Экранизация романа Эмили Бронте «Грозовой перевал», снятая британским режиссером Андреа Арнольд, вернется в российские кинотеатры 6 августа. Дистрибьютором выступит компания «Киномания».
Действие разворачивается в Северной Англии в конце XVIII века. Мистер Эрншо приводит в свое поместье сироту Хитклиффа и принимает его в семью. Мальчик сближается с дочерью хозяина Кэтрин, однако их отношениям пытается помешать ее брат Хиндли, который рассчитывает унаследовать поместье отца. Главные роли в картине исполнили Кая Скоделарио и Джеймс Хоусон.
Фильм снимали в Йоркшире, где происходят события романа. Вместо привычного саундтрека в картине преимущественно звучат ветер, дождь, пение птиц, шелест травы и скрип деревьев.
На роль Хитклиффа ранее рассматривались Майкл Фассбендер, Эд Вествик и Генри Кавилл. Однако Арнольд решила провести кастинг среди молодых жителей Йоркшира и выбрала дебютанта Джеймса Хоусона. Он стал первым темнокожим актером, сыгравшим Хитклиффа в полнометражном кино.
Мировая премьера «Грозового перевала» состоялась в 2011 году в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля. Оператор Робби Райан получил за фильм «Золотую Озеллу» за лучшую операторскую работу. Картину также показывали на кинофестивале в Торонто.
Андреа Арнольд известна по фильмам «Красная дорога», «Аквариум», «Американская милашка», «Корова» и «Птица». За короткометражную картину «Оса» она получила премию «Оскар». Кая Скоделарио после «Грозового перевала» снялась во франшизах «Бегущий в лабиринте» и «Пираты Карибского моря», хорроре «Обитель зла: Раккун-Сити», а также сериалах «Джентльмены» и «Сенна».