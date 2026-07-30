«Грозовой перевал» Андреа Арнольд повторно выйдет в российский прокат

Действие разворачивается в Северной Англии в конце XVIII века. Мистер Эрншо приводит в свое поместье сироту Хитклиффа и принимает его в семью. Мальчик сближается с дочерью хозяина Кэтрин, однако их отношениям пытается помешать ее брат Хиндли, который рассчитывает унаследовать поместье отца. Главные роли в картине исполнили Кая Скоделарио и Джеймс Хоусон.