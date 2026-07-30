Режиссером и сценаристом картины выступил Джон Карни, который ранее играл на бас-гитаре в The Frames. Изначально на главную мужскую роль он пригласил Киллиана Мерфи, но тот отказался. Хансард, который до этого играл лишь в фильме «Группа „Коммитментс“» 1991 года, тоже поначалу отказывался.