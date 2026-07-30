В возрасте 56 лет погиб Глен Хансард — ирландский фолк-рок-музыкант и актер, обладатель «Оскара» за фильм «Однажды». Об этом сообщает The Guardian.
Хансард попал в аварию на мотоцикле на окраине Дублина. Согласно сообщению полиции, пострадавшему оказали помощь на месте, но вскоре он умер.
Хансард был фронтменом группы The Frames, которую он основал в подростковом возрасте. В 1991 году коллектив выпустил дебютный альбом «Another Love Song» на лейбле Island Records. Однако вскоре лейбл разорвал контракт, не разглядев растущий потенциал группы.
Последующие пластинки The Frames становились все популярнее, и музыканты привлекли внимание легендарного звукорежиссера Стива Альбини. Он курировал запись первого релиза The Frames, попавшего в ирландскую десятку лучших, — альбома «For the Birds» 2001 года. Следующий альбом «Burn the Maps» возглавил чарт, а последний студийный альбом группы — «The Cost» — добрался до второго места. Всего на счету The Frames шесть студийных альбомов.
Хансард исполнил главную роль в фильме «Однажды», вышедшем в 2007 году. В нем также снялась чешская пианистка и автор песен Маркета Ирглова. Хансард и Ирглова сыграли двух бедствующих дублинских музыкантов, между которыми завязываются романтические отношения.
Режиссером и сценаристом картины выступил Джон Карни, который ранее играл на бас-гитаре в The Frames. Изначально на главную мужскую роль он пригласил Киллиана Мерфи, но тот отказался. Хансард, который до этого играл лишь в фильме «Группа „Коммитментс“» 1991 года, тоже поначалу отказывался.
Хансард и Ирглова записали центральную композицию фильма — «Falling Slowly» — за которую оба получили «Оскар». Несмотря на небольшую съемочную группу и скромный бюджет, «Однажды» собрал в мировом прокате более 20 млн долларов. В 2011 году «Однажды» успешно адаптировали для театральной сцены.
После съемок картины Хансард и Ирглова стали встречаться в реальной жизни, а еще организовали совместную группы The Swell Season. Музыканты расстались в 2009 году, когда вышла их вторая совместная пластинка. Через два года о паре сняли документальный фильм. В 2025-м артисты воссоединились, чтобы записать третий альбом The Swell Season — «Forward».
После успеха «Однажды» The Frames отошли для Хансарда на второй план, хотя группа записала новые песни для сборника «Longitude» 2015 года. С 2012 года музыкант выпустил пять сольных альбомов. Актерскую карьеру артист больше не продолжал.
У Хансарда остались жена, финская поэтесса Майре Сааритса, и их трехлетний сын Кристи. Каждый год музыкант возвращался на дублинскую Графтон-стрит, чтобы выступать там и собирать деньги для бездомных жителей города.