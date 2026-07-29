Американский музыкант JMSN выступит в Екатеринбурге 4 октября.
Площадкой станет «Фабрика Event Hall». Ранее были объявлены его концерты в Петербурге и Москве. Они пройдут 1 и 2 октября соответственно.
JMSN (настоящее имя Кристиан Беришай) выступает в нескольких жанрах: альтернативный R’n’В, соул, электропоп и в других. Дебютный альбом «Priscilla» вышел в 2012 году.
За более чем десять лет на сцене артист выпустил восемь пластинок и два концертных релиза. Он также сотрудничал с рядом крупных музыкантов, среди которых Kendrick Lamar, Mac Miller, J.Cole и Usher.