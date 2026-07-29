JMSN выступит в Екатеринбурге

JMSN (настоящее имя Кристиан Беришай) выступает в нескольких жанрах: альтернативный R’n’В, соул, электропоп и в других. Дебютный альбом «Priscilla» вышел в 2012 году.



За более чем десять лет на сцене артист выпустил восемь пластинок и два концертных релиза. Он также сотрудничал с рядом крупных музыкантов, среди которых Kendrick Lamar, Mac Miller, J.Cole и Usher.