BTS решили не участвовать в «Грэмми» из-за выделения азиатской поп-музыки в отдельную категорию

«Мы решили не участвовать в „Грэмми“ в этом году. Мы надеемся, что музыку будут слушать и принимать такой, какая она есть, — вне региона или языка. Спасибо [нашим фанатам] Army и всем, кто продолжает нас поддерживать», — написали музыканты в соцсетях. При этом BTS считались одними из главных претендентов на награду, а участники не раз называли победу на «Грэмми» одной из главных целей карьеры.