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Защитник сборной Испании Марк Кукурелья сдержал слово — и набил тату с тренером команды

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: @cucurella3, @ganga

На чемпионате мира по футболу защитник сборной Испании Марк Кукурелья пообещал набить лицо тренера команды Луиса де ла Фуэнте в случае победы. Теперь футболист показал в соцсетях новую татуировку и написал: «Обещание выполнено».

Видео: @cucurella3, @ganga

В финале чемпионата мира Испания сразилась с действовавшим чемпионом — сборной Аргентины — и одержала победу со счетом 1:0. Основное время встречи завершилось вничью. В дополнительное время, на 106-й минуте, победный мяч забил Ферран Торрес.

Игра прошла на стадионе «Нью-Йорк — Нью-Джерси» в Ист-Ратерфорде. В этом году в финале впервые приняли участие игроки с разницей в возрасте более 20 лет. Капитану Аргентины Лионелю Месси — 39 лет, полузащитнику Испании Ламину Ямалю — 19. Разница в возрасте составляет 20 лет и 19 дней.

Испания завоевала Кубок мира во второй раз в истории. Первый титул команда получила в 2010 году, когда в финале в ЮАР победила Нидерланды благодаря голу Андреса Иньесты в дополнительное время.

Испанцы также стали действующими чемпионами и мира, и Европы. В 2024 году команда де ла Фуэнте выиграла Евро, победив в финале Англию. Испания вновь объединила два главных титула: ранее она выиграла Евро-2008, чемпионат мира 2010 года и Евро-2012.

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