Игра прошла на стадионе «Нью-Йорк — Нью-Джерси» в Ист-Ратерфорде. В этом году в финале впервые приняли участие игроки с разницей в возрасте более 20 лет. Капитану Аргентины Лионелю Месси — 39 лет, полузащитнику Испании Ламину Ямалю — 19. Разница в возрасте составляет 20 лет и 19 дней.