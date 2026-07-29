На чемпионате мира по футболу защитник сборной Испании Марк Кукурелья пообещал набить лицо тренера команды Луиса де ла Фуэнте в случае победы. Теперь футболист показал в соцсетях новую татуировку и написал: «Обещание выполнено».
В финале чемпионата мира Испания сразилась с действовавшим чемпионом — сборной Аргентины — и одержала победу со счетом 1:0. Основное время встречи завершилось вничью. В дополнительное время, на 106-й минуте, победный мяч забил Ферран Торрес.
Игра прошла на стадионе «Нью-Йорк — Нью-Джерси» в Ист-Ратерфорде. В этом году в финале впервые приняли участие игроки с разницей в возрасте более 20 лет. Капитану Аргентины Лионелю Месси — 39 лет, полузащитнику Испании Ламину Ямалю — 19. Разница в возрасте составляет 20 лет и 19 дней.
Испания завоевала Кубок мира во второй раз в истории. Первый титул команда получила в 2010 году, когда в финале в ЮАР победила Нидерланды благодаря голу Андреса Иньесты в дополнительное время.
Испанцы также стали действующими чемпионами и мира, и Европы. В 2024 году команда де ла Фуэнте выиграла Евро, победив в финале Англию. Испания вновь объединила два главных титула: ранее она выиграла Евро-2008, чемпионат мира 2010 года и Евро-2012.