В новом «Человеке-пауке» звучит песня Монеточки*

«Совершенно новый день» — четвертый фильм о Питере Паркере в исполнении Тома Холланда. Он выйдет в мировой прокат 31 июля. Предыдущая часть франшизы завершилась тем, что Питер попросил Доктора Стрэнджа заставить мир забыть о его личности супергероя. Это приводит к открытию мультивселенной.