На Усачевском рынке прошел День фонда «Подари жизнь»: на помощь детям собрали более 823 тыс. рублей

Главным событием дня традиционно стала акция, в рамках которой известные актеры, музыканты, спортсмены, стендап-комики и блогеры на несколько часов сменили профессию и встали за прилавки гастрономических корнеров. Они принимали заказы, общались с гостями и помогали ресторанам, часть выручки которых перечислили фонду.