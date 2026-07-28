На Усачевском рынке прошел День фонда «Подари жизнь»: на помощь детям собрали более 823 тыс. рублей

На Усачевском рынке в Москве прошел ежегодный День фонда «Подари жизнь». По итогам благотворительного фестиваля удалось собрать 823 470 рублей — все средства направят на помощь детям с онкологическими заболеваниями.
Главным событием дня традиционно стала акция, в рамках которой известные актеры, музыканты, спортсмены, стендап-комики и блогеры на несколько часов сменили профессию и встали за прилавки гастрономических корнеров. Они принимали заказы, общались с гостями и помогали ресторанам, часть выручки которых перечислили фонду.
Кроме гастрономической программы, для посетителей подготовили мастер-классы, спортивные активности, фотозону, детские развлечения и благотворительный маркет с мерчем фонда и изделиями локальных брендов.
Вечером на площадке прошел музыкальный спешел, организованный совместно с «Афишей Daily». Редактор издания Шура Богачева и главный редактор Александра Садыкова-Левина сыграли диджей-сеты, после чего на сцену вышли группы UGLI и «лампабикт».
Во время выступления участники UGLI назвали главной мыслью вечера фразу: «Главное — сберечь в себе живое». А фронтмен «лампабикта» Артем Якимов напомнил со сцены, что поддержать фонд можно не только пожертвованием, но и покупкой благотворительного мерча.
В фонде отметили, что День «Подари жизнь» вновь объединил благотворительность, музыку и городскую культуру, а собранные средства помогут детям стать на шаг ближе к выздоровлению.