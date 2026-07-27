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У сериала «Бегущий по лезвию 2099» будет только один сезон

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Prime Video

У сериала «Бегущий по лезвию 2099» будет только один сезон, пишет Collider со ссылкой на создательницу шоу Силку Луизу.

«Для нас было очень важно рассказать историю, которая в некотором смысле похожа на кино. В том смысле, что у нее есть начало, есть середина и есть конец», — рассказала Луиза. Она добавила, что команда сняла восемь серий, потому что это число показалось ей счастливым и достаточным для раскрытия сюжета.

Сериал выйдет на стриминговом сервисе Prime Video 25 ноября 2026 года.  В эпизодах появятся Мишель Йео, Димитри Аболд, Мэттью Нидем, Дэниел Ригби и Льюис Гриббен. 

Действие развернется спустя пятьдесят лет после событий фильма «Бегущий по лезвию 2049». Лос-Анджелес к тому моменту возродился, но не благодаря людям. Героиня по имени Кора объединяется с репликантом в стремлении изменить мир.

Франшиза «Бегущий по лезвию» стартовала с одноименного фильма Ридли Скотта, вышедшего в 1982 году по мотивам книги Филипа К.Дика «Мечтают ли андроиды об электрических овцах?». Он рассказал об антиутопическом Лос-Анджелесе, в котором полицейский охотится на сбежавших андроидов, которых называют репликантами.

В 2017 году Скотт спродюсировал сиквел ленты «Бегущий по лезвию 2049». Его режиссером выступил Дени Вильнев. Главные роли в картине исполнили Райан Гослинг и Харрисон Форд. Недавно в сети появился трейлер.

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