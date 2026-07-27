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В Москве сотрудницу одной из компаний уволили за загрузку документов в DeepSeek

Афиша Daily
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Фото: Warner Bros. Pictures

Московский суд отказал топ-менеджеру инженерной компании в иске о признании увольнения незаконным. Поводом для расторжения трудового договора стало разглашение коммерческой тайны через нейросеть DeepSeek. Об этом сообщило РИА «Новости». 

Женщина проработала в компании меньше полугода. После увольнения она пыталась добиться изменения основания расторжения договора на «по соглашению сторон» и получить предусмотренный в таком случае «золотой парашют» в размере 5 млн рублей.

Работодатель заявил, что сотрудница неоднократно нарушала правила обращения с конфиденциальной информацией. В частности, она отправляла служебные документы с корпоративной почты, добавляя в скрытую копию свой личный адрес, а также загружала внутренние материалы компании в DeepSeek.

Суд указал, что у сотрудницы не было производственной необходимости копировать документы из защищенной корпоративной системы, пересылать их на неподконтрольную работодателю почту или размещать на стороннем сервисе. Кроме того, представители компании утверждали, что после утечки коммерческой информации один из их потенциальных поставщиков прекратил переговоры.

Во время разбирательства работодатель предлагал заключить мировое соглашение, изменить формулировку увольнения и выплатить бывшей сотруднице более 400 тыс. рублей, однако она отказалась. В итоге суд полностью отклонил ее требования.

История появилась спустя несколько дней после сообщений о том, что часть переписок пользователей DeepSeek оказалась доступна в поисковой выдаче Google из-за некорректной настройки прав доступа.

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