В Москве сотрудницу одной из компаний уволили за загрузку документов в DeepSeek

Суд указал, что у сотрудницы не было производственной необходимости копировать документы из защищенной корпоративной системы, пересылать их на неподконтрольную работодателю почту или размещать на стороннем сервисе. Кроме того, представители компании утверждали, что после утечки коммерческой информации один из их потенциальных поставщиков прекратил переговоры.