С 1 сентября билеты на электрички в России разрешат возвращать онлайн

Билеты на пригородные поезда в России с 1 сентября можно разрешат возвращать онлайн. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на приказ Минтранса.



Сдать можно будет только те билеты, в которых указаны места. Функции будет доступна на сайтах или в приложении перевозчиков. Ранее билеты можно было возвращать только в кассе.



При возврате более чем за два часа до отправления сохранится право на получение полной стоимости проезда с вычетом сбора. Если до отправления менее чем двух часа, вернется 50% стоимости.



Недавно стало известно, что между Смоленском и Беларусью начали курсировать беспересадочные электрички. Маршруты связывают Смоленск с Витебском (435 рублей в одну сторону) и Оршой (500 рублей).