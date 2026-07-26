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С 1 сентября билеты на электрички в России разрешат возвращать онлайн

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: OlesyaCh

Билеты на пригородные поезда в России с 1 сентября можно разрешат возвращать  онлайн. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на приказ Минтранса.

Сдать можно будет только те билеты, в которых указаны места. Функции будет доступна на сайтах или в приложении перевозчиков. Ранее билеты можно было возвращать только в кассе.

При возврате более чем за два часа до отправления сохранится право на получение полной стоимости проезда с вычетом сбора. Если до отправления менее чем двух часа, вернется 50% стоимости.

Недавно стало известно, что между Смоленском и Беларусью начали курсировать беспересадочные электрички. Маршруты связывают Смоленск с Витебском (435 рублей в одну сторону) и Оршой (500 рублей).

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