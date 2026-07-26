Ларисе Долиной подарили квартиру

Во время фестиваля журналисты поинтересовались у певицы, хотела бы она купить свою старую квартиру. Ранее в СМИ появилась информация, что новая владелица Полина Лурье выставила ее на продажу.



Долина ответила отрицательно. «А потому что у меня сейчас квартира, которая много лучше [той]», — пояснила она. Артистка отметила, что приобрела жилище не сама — это подарок от друзей.



Летом 2024 года Долина продала свою квартиру в Хамовниках по цене ниже рынка Полине Лурье. Позднее артистка рассказала, что сделала это под влиянием мошенников.