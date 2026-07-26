Ларисе Долиной подарили квартиру

Лариса Долина рассказала, что не хочет возвращаться в свою старую квартиру в Хамовниках, потому что ей уже подарили новую. Об этом она сообщила на музыкальном фестиваль «Звезды Русского Радио в Завидово», пишет Starhit.ru.
Во время фестиваля журналисты поинтересовались у певицы, хотела бы она купить свою старую квартиру. Ранее в СМИ появилась информация, что новая владелица Полина Лурье выставила ее на продажу.
Долина ответила отрицательно. «А потому что у меня сейчас квартира, которая много лучше [той]», — пояснила она. Артистка отметила, что приобрела жилище не сама — это подарок от друзей.
Летом 2024 года Долина продала свою квартиру в Хамовниках по цене ниже рынка Полине Лурье. Позднее артистка рассказала, что сделала это под влиянием мошенников.
Когда покупательница попросила Долину освободить квартиру, певица осознала, что пострадала от мошенников. Хамовнический суд Москвы, а затем апелляционная и кассационная инстанции встали на сторону певицы, признав сделку недействительной. Они постановили изъять квартиру у Лурье и вернуть артистке.