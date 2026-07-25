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В Москве килограмм малины стал стоить как авиабилет до Петербурга

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Белицкий Дмитрий/Агентство «Москва»

На некоторых московских рынках стоимость малины достигла 3000 рублей за килограмм. Об этом сообщил «Абзац», опубликовав фотографии ценников. Ягоду продают небольшими контейнерами по 200 грамм — такой лот обойдется примерно в 600 рублей.

При этом в сетевых магазинах малина стоит заметно дешевле. Разница в цене может достигать примерно 500 рублей за килограмм. Стоимость рыночной малины уже сравнивают с ценами на авиабилеты. За те же 3000 рублей можно найти перелет из Москвы в Санкт-Петербург, а билет до Казани в отдельные даты стоит около 3800 рублей.

По данным префектуры Восточного административного округа Москвы, сейчас на столичные рынки ягоды привозят из Краснодарского и Ставропольского краев, Волгоградской, Астраханской, Ростовской и Херсонской областей, а также из Крыма, Адыгеи, Дагестана, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии.

Летом цены на малину традиционно снижаются по мере увеличения предложения, однако в этом сезоне отдельные продавцы установили стоимость, которая уже сопоставима с ценой короткого авиапутешествия.

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