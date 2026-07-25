В Москве килограмм малины стал стоить как авиабилет до Петербурга

При этом в сетевых магазинах малина стоит заметно дешевле. Разница в цене может достигать примерно 500 рублей за килограмм. Стоимость рыночной малины уже сравнивают с ценами на авиабилеты. За те же 3000 рублей можно найти перелет из Москвы в Санкт-Петербург, а билет до Казани в отдельные даты стоит около 3800 рублей.