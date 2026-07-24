СМИ: производство по делу Лерчек возобновили

Производство по делу блогерши Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, возобновили. Об этом написал ТАСС со ссылкой на анонимный источник.
По информации информагентства, судебный процесс начнется 30 июля. Суд намерен избрать меру пресечения для Чекалиной и принять решение о дальнейшем рассмотрении ее дела по существу.
Ранее прокуроры Светлана Тарасова и Наталья Кузьмина попросили суд возобновить процесс. Его прервали из-за состояния здоровья подсудимой.
Однако, по мнению обвинителей, блогерша нарушила установленные для нее запреты определенных действий. Тарасова и Кузьмина считают, что в связи с этим меру пресечения для нее необходимо ужесточить.
Адвокат Лерчек Виктор Дугин подтвердил, что его вызвали в Гагаринский районный суд 30 июля в 16:00. Сама Чекалина пока не прокомментировала новость. Ее партнер Луис Сквиччиарини 24 июля публиковал видео, на котором Валерия идет на исследования в больницу.
Чекалина проходит лечение в НМИЦ онкологии имени Блохина. У нее — рак четвертой стадии. По словам Сквиччиарини, в июле Лерчек завершила восьмой курс химиотерапии. Всего блогерше предстоит девять курсов. Последний, по данным правоохранителей, должен был завершиться 17 июля.
В октябре 2024 года в отношении блогера завели уголовное дело о переводе в ОАЭ более 251 млн рублей с использованием подложных документов. С тех пор она была под домашним арестом. 16 марта Гагаринский районный суд Москвы приостановил рассмотрение уголовного дела Чекалиной из-за онкологического заболевания. Меру пресечения изменили на запрет определенных действий.