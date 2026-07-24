У Манежа в Петербурге появится инсталляция в виде разноцветного лабиринта

«В основе этой работы — мой давний интерес к тому, как геометрия позволяет упорядочить и в то же время дестабилизировать восприятие. Изгибы лабиринта вступают в противоречие с рациональной упорядоченностью решетки. Хотя использование основных цветов и модульной конструкции перекликается с визуальным языком модернизма и русского конструктивизма, инсталляция намеренно отвергает их утопическую ясность, замещая порядок и контроль искажением, множественностью и смысловой неоднозначностью», — отметил Консейсан.