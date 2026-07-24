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У Манежа в Петербурге появится инсталляция в виде разноцветного лабиринта

Афиша Daily
3 мин на чтение
Иллюстрация: Манеж

На площади у западного фасада петербургского Манежа установят масштабную инсталляцию бразильского художника Роммуло Виейры Консейсана «Пространственный сдвиг». Она откроется 29 июля и будет доступна для свободного посещения до 27 сентября.

Работа представляет собой лабиринт из цветных полупрозрачных панелей и металлической решетки. Ее форма отсылает к оградам в центре Петербурга, а яркие цвета контрастируют с приглушенными фасадами окружающих исторических зданий.

Во время прогулки по лабиринту посетители смогут наблюдать, как панели накладываются друг на друга, меняя оттенки и восприятие пространства. Изгибы конструкции будут противопоставлены упорядоченной архитектуре города.

«В основе этой работы — мой давний интерес к тому, как геометрия позволяет упорядочить и в то же время дестабилизировать восприятие. Изгибы лабиринта вступают в противоречие с рациональной упорядоченностью решетки. Хотя использование основных цветов и модульной конструкции перекликается с визуальным языком модернизма и русского конструктивизма, инсталляция намеренно отвергает их утопическую ясность, замещая порядок и контроль искажением, множественностью и смысловой неоднозначностью», — отметил Консейсан.

Манеж подготовил к проекту дополнительную программу. В нее войдут арт-медиации, мастер-классы, танцевальные флешмобы и инклюзивные мероприятия.

Еще одну работу Консейсана под названием «Под фундаментом» покажут в атриуме «Гранд Отеля Европа». Скульптура состоит из двух форм, напоминающих керамические сосуды, но выполненных из алюминия.

В основании находится форма, навеянная португальской керамикой XVI века — периода колонизации Бразилии. Сверху помещена квартинья — ритуальный сосуд, который используют в афробразильских религиях. По замыслу автора, такое расположение переворачивает исторически сложившуюся иерархию и предлагает задуматься о колониальном прошлом Бразилии и стран Глобального Юга.

Роммуло Виейра Консейсан живет и работает в Порту-Алегри. Он участвовал в 35-й биеннале в Сан-Паулу, а его работы входят в коллекции Пинакотеки Сан-Паулу, Музея Оскара Нимейера и Института Иньотим.

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«Пространственный сдвиг» станет частью паблик-арт-программы Манежа «Музейная линия» и официальной программы IV Фестиваля стран Латинской Америки.

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