Воздухан обогнал Черемшу и стал самым популярным мемом в России

Рейтинг возглавил Воздухан — так называют людей, которые раздают грандиозные обещания и приписывают себе мнимые достижения, но ничего не делают. В русскоязычных соцмедиа с апреля по июнь Воздухана упоминали 367,6 тыс. раз. Мем подхватили школьные сообщества, а популярности ему прибавили ИИ-ролики с мужчинами в костюмах, у которых вентиляторы вместо голов.