Воздухан обогнал Черемшу и стал самым популярным мемом в России

Brand Analytics представила очередной рейтинг самых популярных мемов в рунете за период с апреля по июнь. В обзор попали только события, которые «появились или заметно усилились» в эти три месяца. Результатами исследования поделился ТАСС.
Рейтинг возглавил Воздухан — так называют людей, которые раздают грандиозные обещания и приписывают себе мнимые достижения, но ничего не делают. В русскоязычных соцмедиа с апреля по июнь Воздухана упоминали 367,6 тыс. раз. Мем подхватили школьные сообщества, а популярности ему прибавили ИИ-ролики с мужчинами в костюмах, у которых вентиляторы вместо голов.
На втором месте с результатом 331 тыс. упоминаний оказалась Черемша — гибрид льва и кролика из псевдоисторических роликов об СССР. Черемша породила целую вселенную, куда вошел кролик с головой тигра Семга и рыба с головой собаки Брдыщ. Последняя заняла в рейтинге 12-е место, набрав 17,2 тыс. упоминаний.
Замыкает тройку «бурмалда», изначально появившаяся в стримерской среде как эвфемизм для онлайн-казино. Позже слово расширило значение, и теперь им можно обозначать практически что угодно, в основном нелепое или абсурдное.
В первую пятерку также вошли «котость» — неопределимое свойство шарообразного трехцветного кота — и фраза «Да ты шуешь!». Последняя появилась из-за ошибки нейросети, которая неправильно воспроизвела слово «шутишь» в ИИ-версии «Барбоскиных».
Шестое место занял «Пухосос» — вымышленная синяя машина для сбора тополиного пуха. CGI-ролики с устройством стали популярны в июне на фоне сезона пуха в Москве.
В десятку также попали «Боня-оппозиционер», мем «Антон Чигур никого не убивал», строчка из песни Instasamka «Гора Эверест на фоне меня» и нейросетевая версия «Седой ночи», исполненная в манере Канье Уэста.
Прошлый рейтинг мемов от Brand Analytics — за первый квартал года — возглавила фраза «Можно, а зачем?». Ее представитель АвтоВАЗа произнес в ответ на вопрос Амирана Сардарова, может ли автопроизводитель создать аналог BMW пятой серии. В тройку также вошли слова «Фа втфа пепе шнейне», которые постоянно использует рэпер Ганвест, и ностальгический тренд «Мой 2016-й».