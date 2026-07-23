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Галерея Аполлона в Лувре вновь открылась после ограбления

Афиша Daily
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Фото: Sepia Times / Getty Images

Галерея Аполлона в Лувре, которую осенью 2025 года ограбили, вновь открылась для посетителей. Об этом сообщил Reuters.

С 23 июля ее могут увидеть все желающие. Но все экспонаты и витрины с ними из галереи убрали. Драгоценности теперь выставят в другом месте, которое администрация музея считает более надежным.

Министр культуры Катрин Пегар назвала возобновления работы Галереи Аполлона символом «нового начала» для всего Лувра. Она пообещала, что все музеи Франции будут защищены лучше, чем это было прежде.

Галерея Аполлона выступала приемной залой французского короля Людовика XIV более 350 лет назад. Ее убранство создали знаменитые художники той поры, в том числе Делакруа и Ле Бруна.

Осенью 2025 года в галерее выставлялись сокровища французских правителей. 19 октября злоумышленники проникли в помещение через окно и украли ювелирные изделия стоимостью 102 млн долларов. Среди них была корона императрицы Евгении Французской.

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