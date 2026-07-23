Николас Виндинг Рефн обратился к российским поклонникам по случаю выхода фильма «Ее личный ад»

Рефн обратился к фанатам и заявил, что «горд и невероятно взволнован» тем, что его работу покажут на экранах России. «Этот фильм очень личный, и, как все, что я делаю, он продолжение меня, всего того, что я хочу видеть, того, что желаю, того, что меня заводит», — поделился режиссер.

