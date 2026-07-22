Умер шеф-повар и телеведущий Максим Сырников

Шеф-повар, телеведущий и исследователь традиционной русской кухни Максим Сырников. Об этом сообщил телеканал «Спас», на котором работал кулинар.
По словам коллег, несколько дней назад Сырников просил молиться за его здоровья. После этого он «рапортовал, что сбежал из больницы», рассказал публицист Егор Холмогоров.
«Он один умел готовить с таким вкусом и ароматом, что за этим ароматом слышишь все русские запахи разом: от пряного запаха ладана на тихой вечерней службе до простреливающей свежести зачинающейся русской весны», — отметили коллеги.
Сырникову было 60 лет. Он родился в 1965 году в Петербурге. Шеф-повар учился в Санкт-Петербургском государственном университете культуры и искусств.
Сырников вел различные кулинарные колонки в журналах «Сноб», «ХлебСоль» и других. Он также выступал ведущим телепроекта «Монастырская кухня» на «Спасе». Кроме того, Сырников — автор книг о русской кухне.