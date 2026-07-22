Оранжевый единорог пугает детей в тизере хоррора «Приятель»

Действие разворачивается в 1999 году. Дети с амнезией живут в мире эпизодического детского телешоу вместе с флуоресцентным оранжевым единорогом Бадди. Один из детей отказывается играть с ведущим и исчезает — и остальные начинают сопротивляться единорогу.