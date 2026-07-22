Оранжевый единорог пугает детей в тизере хоррора «Приятель»

Roadside Attractions и Saban Films представили тизер хоррора «Приятель» Каспера Келли. Премьера фильма прошла на полуночной секции «Сандэнса», а в зарубежный прокат он выйдет 28 августа.
Действие разворачивается в 1999 году. Дети с амнезией живут в мире эпизодического детского телешоу вместе с флуоресцентным оранжевым единорогом Бадди. Один из детей отказывается играть с ведущим и исчезает — и остальные начинают сопротивляться единорогу.
Бадди озвучил комик Киган-Майкл Ки, известный по «Прочь» и «Ки и Пилу». В фильме также снялись Кристин Милиоти («Пингвин», «Зависнуть в Палм-Спрингс»), Майкл Шеннон («Форма воды») и Тофер Грейс («Шоу 70-х», «Человек-паук-3: Враг в отражении»).
Каспер Келли известен по короткометражке «Слишком много поваров», хоррор-альманаху «З/Л/О: Хэллоуин» и фильму «Святочное полено». В своих работах режиссер часто переосмысляет эстетику американских телепередач 1980–1990-х годов и превращает привычные элементы семейного телевидения в сюрреалистические хорроры.