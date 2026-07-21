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Исследование: заменители сахара могут ускорять старение мозга

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Myriam Zilles/Unsplash

Заменители сахара могут ускорять старение мозга. К такому выводу пришли бразильские ученые, которые провели исследование и опубликовали его результаты в журнале Science Daily.

Они изучили влияние семи видов сахарозаменителей: сахарина, аспартама, ацесульфама К, ксилита, эритрита, сорбита и тагатозы. В течение восьми лет специалисты наблюдали за людьми, использующими эти вещества.

В исследовании учли данные 12 772 человек со средним возрастом 52 года. Выяснилось, что более чем у половины респондентов (62%) снижались когнитивные функции и память на фоне потребления большого объема сахарозаменителей.

Среди участников, чей уровень потребления заменителей сахара оценивался как средний, те же проблемы отмечались в 35% случаев. Только один сахарозаменитель — тагатоза — не вызывал ухудшения когнитивных функций.

Ученые подчеркнули, что наиболее быстро негативный эффект проявлялся у людей моложе 60 лет и диабетиков. Согласно результатам исследования, мозг стареет у любителей сахарозаменителей примерно на 1,6 года быстрее.

«Низкокалорийные и бескалорийные подсластители часто рассматриваются как здоровая альтернатива сахару, однако наши результаты показывают, что некоторые подсластители со временем могут оказывать негативное воздействие на здоровье мозга», — подчеркнула автор исследования Клаудия Кимие Суэмото, доктор медицинских наук из Университета Сан-Паулу в Бразилии.

Она добавила, что для подтверждения ее выводов необходимы дполнительные исследования. Они должны показать, могут ли другие альтернативы рафинированному сахару, такие как яблочное пюре, мед, кленовый сироп или кокосовый сахар, быть эффективными
 

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