Райан Рейнолдс подтвердил, что «Дэдпул-4» находится в разработке

Американский актер и продюсер Райан Рейнолдс подтвердил, что «Дэдпул-4» уже запущен в разработку. Об этом написал Deadline.
Проектом занимается студия Marvel. Пока он находится на ранней стадии создания. У будущего фильма еще нет ни сценариста, ни режиссера.
Рейнолдс же намерен вернуться во франшизу. Никаких подробностей ни Рейнолдс, ни представители Marvel пока не раскрыли. Когда лента может выйти на экраны, неясно.
Ранее Рейнолдс намекал, что четвертая часть «Дэдпула» может оказаться не сольным фильмом. Герой, скорее всего, появится во второстепенной роли.
«Я не думаю, что когда-либо снова сделаю Дэдпула центральным персонажем. Он второстепенный герой. Это парень, который отлично смотрится в группе», — говорил Райан.