Фестиваль Outline отменили из-за угрозы беспилотников

Фестиваль электронной музыки Outline, который должен был пройти с 21 по 27 июля на берегу Дубны, отменен. Распоряжение об этом вынесла местная администрация в связи с угрозой беспилотной опасности.
Организаторы написали в соцсетях:
В лайнапе Outline-2026 были заявлены более ста артистов на девяти сценах. Главным событием должен был стать гранд-концерт Жанны Агузаровой 25 июля. Планировались также художественная программа, светозвуковая инсталляция, сайт-специфик-перформанс, спортивные активности и фестивальное шествие — несколько процессий должны были сойтись у 28-метрового колеса обозрения в центре Outline. Гастрономическую часть готовили 20 проектов: Underdog, Burger Heroes, Kofta Boza, «Удмуртские перепечи», Mission, Method и другие.
Первый Outline прошел летом 2014 года в Москве. С первой отменой фестиваль столкнулся уже в 2016 году — и тогда тоже за несколько часов до начала. Московские власти сослались на организационные нарушения: заявки подали якобы в последний момент, а меры по обеспечению пожарной безопасности не были приняты.
Фестиваль вернулся только в 2023 году — и с тех пор проходит на берегу Дубны в районе Талдома. Площадкой стал бывший детский лагерь «Салют», который преобразовали в фестивальное пространство.