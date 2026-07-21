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Фестиваль Outline отменили из-за угрозы беспилотников

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: пресс-материалы
Обновлено сегодня в 15:37

Команда Outline рассказала «Афише Daily», что переносить событие на другие даты или площадки в этом году не планируется.

О планах на следующий год организаторы говорить пока не готовы — все новости обещают оперативно публиковать в официальных каналах.

При этом поддержка зрителей, по их словам, колоссальная. «Целый поток слов поддержки и предложений помощи. Всем спасибо. Это очень ценно», — поделились в команде.

Фестиваль электронной музыки Outline, который должен был пройти с 21 по 27 июля на берегу Дубны, отменен. Распоряжение об этом вынесла местная администрация в связи с угрозой беспилотной опасности.

Организаторы написали в соцсетях:

«Администрация Талдомского района вынесла распоряжение об отмене события в связи с угрозой беспилотной опасности в регионе проведения. Команда Outline предприняла все, чтобы этот фестиваль стал лучшим. Мы продумали каждую деталь и по-настоящему ждали встречи с вами… Сейчас важно, что все, что мы создали, остается. А значит, мы вернемся!»

В лайнапе Outline-2026 были заявлены более ста артистов на девяти сценах. Главным событием должен был стать гранд-концерт Жанны Агузаровой 25 июля. Планировались также художественная программа, светозвуковая инсталляция, сайт-специфик-перформанс, спортивные активности и фестивальное шествие — несколько процессий должны были сойтись у 28-метрового колеса обозрения в центре Outline. Гастрономическую часть готовили 20 проектов: Underdog, Burger Heroes, Kofta Boza, «Удмуртские перепечи», Mission, Method и другие.

Первый Outline прошел летом 2014 года в Москве. С первой отменой фестиваль столкнулся уже в 2016 году — и тогда тоже за несколько часов до начала. Московские власти сослались на организационные нарушения: заявки подали якобы в последний момент, а меры по обеспечению пожарной безопасности не были приняты.

Фестиваль вернулся только в 2023 году — и с тех пор проходит на берегу Дубны в районе Талдома. Площадкой стал бывший детский лагерь «Салют», который преобразовали в фестивальное пространство.

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