Фестиваль Outline отменили из-за угрозы беспилотников

Обновлено сегодня в 15:37

Команда Outline рассказала «Афише Daily», что переносить событие на другие даты или площадки в этом году не планируется.

О планах на следующий год организаторы говорить пока не готовы — все новости обещают оперативно публиковать в официальных каналах.

При этом поддержка зрителей, по их словам, колоссальная. «Целый поток слов поддержки и предложений помощи. Всем спасибо. Это очень ценно», — поделились в команде.