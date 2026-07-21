Saluki, «Лауд» и DJ Hvost: фестиваль Plus + One Summer объявил полный список артистов

Шура Богачева провела открытую лекцию «Почему субкультуры все еще живы?»
Вышел тизер сериала «Большая фарма» — о лекарстве от всех болезней и цене, которую за него платят
Публикуем эксклюзивный фрагмент из нового фильма Николаса Виндинг Рефна «Ее личный ад»
Минкультуры не получало заявку на прокатное удостоверение в РФ «Одиссеи» Кристофера Нолана
Прокуратура требует ужесточить приговор блогеру Александре Митрошиной
Роскомнадзор заблокировал аннотацию на сайте Genius
Источник: Месси завершил карьеру в сборной Аргентины
В Marvel Studios рассказали о традиции, связанной с Адамом Драйвером
Еще больше музыки и танцев: Пикник Афиши x Сбер впервые откроет электронную сцену в Петербурге
Книги Уильяма Берроуза промаркируют в России из-за упоминания наркотиков
Фигуристка Аделия Петросян прекратила сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе
Билл Найи, Нелл Тайгер Фри и Джемма Артертон появятся в экранизации «Женского портрета»
Роботы-курьеры в Москве начали доставлять более 1500 заказов в день
Льюис Пуллман сыграет с Джулией Гарнер в сериале «Виновные создания»
До пяти чашек кофе в день не вредят сердцу
Редактор «Афиши Daily» Диана Габитова выступит на книжном фестивале «Гороушна»
В третьем сезоне «Колец власти» покажут создание Кольца Всевластия
Главную роль в четвертом сезоне «Фишера» исполнит Евгений Цыганов
Исследование: летнее солнце не помогает восполнять дефицит витамина D
Тони Колетт снимется в фильме «Позитано» с Мэттью МакКонахи и Зои Салданой
Мерседес, Наоми и Залотой: в Подмосковье назвали самые необычные имена для новорожденных в 2026 году
Житель Индии установил мировой рекорд по отжиманиям за час
Егор Корешков, Давид Сократян и Аня Чиповская снялись в комедии «Соавторы». Смотрим трейлер
Синоптик: в Москве ожидаются ливни с грозами
Девочка из России станцевала с Шакирой в перерыве ЧМ
Путин утвердил День хоккея — его будут отмечать 22 декабря
В ЕГЭ по гуманитарным предметам может появиться устная часть
Роберт Дауни-мл. в роли Доктора Дума в первом трейлере «Мстителей: Судный день»

Saluki, «Лауд» и DJ Hvost: фестиваль Plus + One Summer объявил полный список артистов

Афиша Daily
3 мин на чтение
Фото: пресс-материалы

1 августа в пространстве «Суперметалл» в Москве пройдет фестиваль объединения сцен Plus + One Summer. Опен-эйр с тремя самостоятельными сценами и более чем 40 артистами в лайнапе, среди которых DJ Hvost при участии Хаски, Saluki, «Лауд», Петар Мартич, Ilya Gadaev, Reptiloid и другие.

Plus + One Summer — фестиваль, который объединяет разные музыкальные комьюнити и сцены. Он впервые прошел в феврале этого года в формате однодневного ивента и собрал более 3500 человек. Этим летом гостей ждет полноценный фестиваль с выступлениями под открытым небом.

«Мы задумали Plus+One как фестиваль нового типа. Как место, где встречаются разные культурные контексты, но не конкурируют друг с другом, а усиливают через знак +. Каждая сцена, каждое комьюнити и каждый куратор приводят свою аудиторию, культуру, атмосферу. А вместе они создают пространство, где можно открывать новые жанры, артистов и сообщества», – прокомментировал основатель Антон Хес.

Во внутреннем дворе «Суперметалла» расположится ключевая сцена Main. Ее представят артисты, которые сегодня формируют актуальное звучание электроники в России. Здесь выступит DJ Hvost, альтер эго Хаски, под которым он пишет электронную музыку, используя лоуфай-приемы и винтажную аудиотехнику. 

© пресс-материалы

Свой диджей-сет также сыграет Saluki, битмейкер, продюсер и хип-хоп-исполнитель. Именно он спродюсировал пластинку «Плакшери», куда вошел трек «5 минут назад», а его сольный  альбом «Wild Ea$t» стал одним из лучших в 2023 году. На эту же сцену выйдут бэк-ту-бэк от Salame и 4eholl, а также Boris Redwall, Blaash и Vita Самурай.

Второй сценой фестиваля станет Alt, скрытая немного глубже во дворе пространства. Она охватит множество жанров: от хип-хопа до экспериментальной электроники и рейва. На ней выступят резиденты Loud Boyz, среди которых уфимское трио «Лауд», Unit Boy, Петар Мартич и проект Полины Фаворской Lavblast. Пройдут также лайвы от артистов RealLowly Pluto, Vetrá и TakeTake и сеты от резидентов Uppercuts (DJ Mos, Sasha Spilberg, Vlados, Ptichka3000) и Essaii и Lado, диджеев и сооснователей нового лайфстайл- и музыкального медиа For Mátes. 

1/3
© пресс-материалы
2/3
© пресс-материалы
3/3
© пресс-материалы

Антимейнстрим-музыку можно будет послушать на третьей сцене, Minus, занявшей подземный паркинг «Суперметалла». Ее представят комьюнити и артисты, которые развиваются по собственным правилам и не ориентируются на тренды. Здесь выступят резиденты Easy Fresh MGMT. Среди них Easy Fresh, менеджер и директор Cream Soda и других проектов, а также Ilya Gadaev, сооснователь группы и лейбла «Ствол». Вместе они открыли творческие пространства IF и AF в Москве.

Лайнап сцены Minus дополнят Reptiloid, электронный проект Рустама Рептилоида, артисты Straniza и It Alone, диджей Yablochko Zelenoe и группа Safetypleace. Билеты на фестиваль уже доступны на «Афише»

Расскажите друзьям