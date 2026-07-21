Saluki, «Лауд» и DJ Hvost: фестиваль Plus + One Summer объявил полный список артистов

«Мы задумали Plus+One как фестиваль нового типа. Как место, где встречаются разные культурные контексты, но не конкурируют друг с другом, а усиливают через знак +. Каждая сцена, каждое комьюнити и каждый куратор приводят свою аудиторию, культуру, атмосферу. А вместе они создают пространство, где можно открывать новые жанры, артистов и сообщества», – прокомментировал основатель Антон Хес.