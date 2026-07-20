Фигуристка Аделия Петросян прекратила сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе

Девочка из России станцевала с Шакирой в перерыве ЧМ
Билл Найи, Нелл Тайгер Фри и Джемма Артертон появятся в экранизации «Женского портрета»
Роботы-курьеры в Москве начали доставлять более 1500 заказов в день
Льюис Пуллман сыграет с Джулией Гарнер в сериале «Виновные создания»
До пяти чашек кофе в день не вредят сердцу
Редактор «Афиши Daily» Диана Габитова выступит на книжном фестивале «Гороушна»
В третьем сезоне «Колец власти» покажут создание Кольца Всевластия
Главную роль в четвертом сезоне «Фишера» исполнит Евгений Цыганов
Исследование: летнее солнце не помогает восполнять дефицит витамина D
Тони Колетт снимется в фильме «Позитано» с Мэттью МакКонахи и Зои Салданой
Мерседес, Наоми и Залотой: в Подмосковье назвали самые необычные имена для новорожденных в 2026 году
Житель Индии установил мировой рекорд по отжиманиям за час
Егор Корешков, Давид Сократян и Аня Чиповская снялись в комедии «Соавторы». Смотрим трейлер
Синоптик: в Москве ожидаются ливни с грозами
Путин утвердил День хоккея — его будут отмечать 22 декабря
В ЕГЭ по гуманитарным предметам может появиться устная часть
Роберт Дауни-мл. в роли Доктора Дума в первом трейлере «Мстителей: Судный день»
Илья Мэддисон и Glukoza озвучат героев нового DLC «Альтушки для скуфа»
Эксклюзивный отрывок из лайв-экшн-экранизации манги «Дни Сакамото»
Энн Хэтэуэй рассказала, что сценарий «Дневников принцессы-3» полностью переписали
Тед Лассо появился в перерыве финала ЧМ и вывел на поле Джастина Бибера
Музей «Гараж» и ИМИ анонсировали серию концертов и музыкальных семинаров
В новом сериале по «Гарри Поттеру» Хогвартс появится уже в конце первого эпизода
Радиостанция Studio 21 закрывается
Месси и Ямаль установили рекорд по разнице в возрасте в финале чемпионата мира
Российские студенты рассказали, как «Гарри Поттер» и фильмы Миядзаки влияют на их мировоззрение
Пираты из LEGO в тизере спецвыпуска «Ван-Писа»
Бобры помогли защитить лондонский район от затоплений, с которыми инженеры боролись годами

Фигуристка Аделия Петросян прекратила сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе

Афиша Daily
2 мин на чтение

Российская фигуристка Аделия Петросян, участвовавшая в Олимпиаде-2026, прекратила сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе. Об этом сообщило РИА «Новости».

По информации СМИ, расставание спортсменки с наставницей не было подготовленным и заранее спланированным. Фигуристы, тренирующиеся с Петросян на одном льду, не знали о ее уходе.

Тем не менее, для некоторых собеседников агентства решение Аделии не стало шокирующим. Спортсменка в последние месяцы посещала тренировки редко — только один или два раза в неделю. Она восстанавливается от травмы бедра.

Коллеги считают, что Петросян потеряла мотивацию к соревнованиям. По словам некоторых источников, она готова выступать на турнирах в прежнем режиме только ради больших призовых.

Сама спортсменка не прокомментировала свое решение. Она поделилась только, что решение об уходе от Тутберидзе далось ей непросто. Петросян выразила благодарность тренерам за совместную работу.

«Спасибо за потрясающие программы, за все наши победы и колоссальный опыт, который я получила рядом с вами. Я бесконечно уважаю вас и ценю все, что было для меня сделано. Пусть у вас и ваших спортсменов все будет хорошо», — написала фигуристка.

Ранее Аделия поступила в ГИТИС на балетмейстерский факультет. СМИ утверждают, что чемпионка хочет сосредотовиться на учебе. Сейчас она перешла на второй курс. Журналист Константин Лесик сообщил, что Петросян не выбрала пока нового тренера.
 

Аделии Петросян исполнилось в июне 19 лет. Она - трехкратная чемпионка России, трехкратная победительница финала Гран-при. На Олимпийских играх фигуристка стала шестой. 

Расскажите друзьям