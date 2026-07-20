Фигуристка Аделия Петросян прекратила сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе

«Спасибо за потрясающие программы, за все наши победы и колоссальный опыт, который я получила рядом с вами. Я бесконечно уважаю вас и ценю все, что было для меня сделано. Пусть у вас и ваших спортсменов все будет хорошо», — написала фигуристка.