Фигуристка Аделия Петросян прекратила сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе

Российская фигуристка Аделия Петросян, участвовавшая в Олимпиаде-2026, прекратила сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе. Об этом сообщило РИА «Новости».
По информации СМИ, расставание спортсменки с наставницей не было подготовленным и заранее спланированным. Фигуристы, тренирующиеся с Петросян на одном льду, не знали о ее уходе.
Тем не менее, для некоторых собеседников агентства решение Аделии не стало шокирующим. Спортсменка в последние месяцы посещала тренировки редко — только один или два раза в неделю. Она восстанавливается от травмы бедра.
Коллеги считают, что Петросян потеряла мотивацию к соревнованиям. По словам некоторых источников, она готова выступать на турнирах в прежнем режиме только ради больших призовых.
Сама спортсменка не прокомментировала свое решение. Она поделилась только, что решение об уходе от Тутберидзе далось ей непросто. Петросян выразила благодарность тренерам за совместную работу.
«Спасибо за потрясающие программы, за все наши победы и колоссальный опыт, который я получила рядом с вами. Я бесконечно уважаю вас и ценю все, что было для меня сделано. Пусть у вас и ваших спортсменов все будет хорошо», — написала фигуристка.
Ранее Аделия поступила в ГИТИС на балетмейстерский факультет. СМИ утверждают, что чемпионка хочет сосредотовиться на учебе. Сейчас она перешла на второй курс. Журналист Константин Лесик сообщил, что Петросян не выбрала пока нового тренера.
Аделии Петросян исполнилось в июне 19 лет. Она - трехкратная чемпионка России, трехкратная победительница финала Гран-при. На Олимпийских играх фигуристка стала шестой.