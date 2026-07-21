Saluki, Лауд и DJ Hvost: фестиваль «Plus+One Summer» объявил полный список артистов

1 августа в пространстве СуперМеталл в Москве пройдет фестиваль объединения сцен «Plus+One Summer». Опен-эйр с тремя самостоятельными сценами и более чем 40 артистами в лайнапе, среди которых DJ Hvost при участии Хаски, Saluki, Лауд, Петар Мартич, Ilya Gadaev, Reptiloid и другие.
Plus+One – фестиваль, который объединяет разные музыкальные комьюнити и сцены. Он впервые прошел в феврале этого года в формате однодневного ивента и собрал более 3500 человек. Этим летом гостей ждет полноценный фестиваль с выступлениями под открытым небом.
«Мы задумали Plus+One как фестиваль нового типа. Как место, где встречаются разные культурные контексты, но не конкурируют друг с другом, а усиливают через знак +. Каждая сцена, каждое комьюнити и каждый куратор приводят свою аудиторию, культуру, атмосферу. А вместе они создают пространство, где можно открывать новые жанры, артистов и сообщества», – прокомментировал основатель Антон Хес.
Во внутреннем дворе СуперМеталла расположится ключевая сцена Main. Ее представят артисты, которые сегодня формируют актуальное звучание электроники в России. Здесь выступит DJ Hvost, альтер-эго Хаски, под которым он пишет электронную музыку, используя lo-fi приемы и винтажную аудиотехнику.
Свой DJ-сет также сыграет Saluki, битмейкер, продюсер и хип-хоп исполнитель. Именно он спродюсировал пластинку «Плакшери», куда вошел трек «5 минут назад», а его сольный альбом Wild Ea$t стал одним из лучших в 2023 году. На эту же сцену выйдут бэк-ту-бэк от Salame и 4eholl, а также Boris Redwall, Blaash и Vita Samuraй.
Второй сценой фестиваля станет Alt, скрытая немного глубже во дворе пространства. Она охватит множество жанров: от хип-хопа до экспериментальной электроники и рейва. На ней выступят резиденты Loud Boyz, среди которых уфимское трио Лауд, Unit Boy, Петар Мартич и проект Полины Фаворской Lavblast. Пройдут также лайвы от артистов RealLowly Pluto, Vetrá и TakeTake и сеты от резидентов Uppercuts (DJ Mos, Sasha Spilberg, Vlados, Ptichka3000) и Essaii и Lado, диджеев и сооснователей нового лайфстайл и музыкального медиа For Mátes.
Анти-мейнстрим музыку можно будет послушать на третьей сцене, Minus, занявшей подземный паркинг СуперМеталла. Ее представят комьюнити и артисты, которые развиваются по собственным правилам и не ориентируются на тренды. Здесь выступят резиденты Easy Fresh MGMT. Среди них Easy Fresh, менеджер и директор Cream Soda и других проектов, а также Ilya Gadaev, сооснователь группы и лейбла Ствол. Вместе они открыли творческие пространства IF и AF в Москве.
Лайнап сцены Minus дополнят Reptiloid, электронный проект Рустама Рептилоида, артисты Straniza и It Alone, диджей Yablochko Zelenoe и группа safetypleace. Билеты на фестиваль уже доступны на «Афише».