Публикуем эксклюзивный фрагмент из нового фильма Николаса Виндинга Рефна «Ее личный ад»

Главные роли в проекте исполнили Софи Тэтчер («Еретик»), Кристина Фросет («В поисках Аляски») и Чарльз Мелтон («Май декабрь», «Под огнем»). По сюжету в футуристическом мегаполисе объявляется Кожаный человек — монстр, рожденный болью и женскими страхами. Он приходит из розового тумана, чтобы убивать девушек. Случайными свидетельницами его последнего преступления становится известная актриса и ее подруга-блогерша. И если раньше им приходилось биться за превосходство друг с другом, то теперь их жизни превращаются в борьбу за выживание, ведь монстр может прийти за каждой. В розовый ад также отправляется рядовой Кей, который потерял там свою дочь, но неожиданно нашел одну из героинь.