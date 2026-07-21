Ученые-медики Александр Гиреев (Игорь Гордин, «Однажды в пустыне») и Владимир Шульгин (Сергей Уманов, «Агентство НЛС») создают препарат, способный победить любую болезнь, включая рак. Но лекарство становится не спасением для мира, а яблоком раздора для семьи Гиреева. Старший сын Евгений (Сергей Горошко, «Майор Гром: Чумной Доктор») видит в нем путь к славе и деньгам, дочь Полина (Ольга Лерман, «Калашников») уверена: брат готов предать отца. Сам ученый оказывается не готов к компромиссам, которых требует от него рынок.