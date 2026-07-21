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Вышел тизер сериала «Большая фарма» — о лекарстве от всех болезней и цене, которую за него платят

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Okko

Okko и «Среда» представили тизер сериала «Большая фарма» — драмы об изобретении лекарства от всех болезней. Первую серию показали в апреле на Московском международном кинофестивале.

Ученые-медики Александр Гиреев (Игорь Гордин, «Однажды в пустыне») и Владимир Шульгин (Сергей Уманов, «Агентство НЛС») создают препарат, способный победить любую болезнь, включая рак. Но лекарство становится не спасением для мира, а яблоком раздора для семьи Гиреева. Старший сын Евгений (Сергей Горошко, «Майор Гром: Чумной Доктор») видит в нем путь к славе и деньгам, дочь Полина (Ольга Лерман, «Калашников») уверена: брат готов предать отца. Сам ученый оказывается не готов к компромиссам, которых требует от него рынок.

В сериале также снялись Антон Васильев («Невский»), Наташа Бардо («Улетный экипаж»), Светлана Ходченкова («Благословите женщину»), Алёна Хмельницкая («Ландыш серебристый»), Дмитрий Ендальцев («Гороскоп на удачу»), Илья Исаев («Майор»), Марк Юсеф («Триггер»), Максим Матузный («Любопытная Варвара»), Антон Шурцов («Развод»), Андрей Максимов («Фишер»), Тина Стойилкович («Москва слезам не верит. Все только начинается»), Таисья Калинина («Красная Шапочка») и Виталий Коваленко («Белая стрела»).

Видео: Okko

Автором сценария и продюсером выступил Олег Маловичко («Лихие», «Трасса»). Режиссером стал Данил Чащин («Улица Шекспира», «Райцентр»), оператором — Батыр Моргачёв («Аутсорс», «Трасса»).

Чащин называет сериал историей об искушении: «О том, как мир идеалистов постепенно превращается в мир капиталистов, где главным источником дохода становятся человеческие болезни». По его словам, камера в сериале работает как микроскоп: она «рассматривает героев и проверяет, есть ли у них иммунитет к злокачественным амбициям».

Всего в сериале будет 10 серий по 50 минут. Дата премьеры на Okko пока не объявлена.

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