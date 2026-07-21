Минувшая ночь в Москве стала самой теплой с начала лета

Ночь с 20 на 21 июля в Москве стала самой теплой с начала лета, сообщил главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, на ВДНХ минимальная температура воздуха составила +19,2 градуса.
Позднякова напомнила, что до этого самая теплая ночь была 3 июля: тогда воздух прогрелся до +19,1 градуса. При этом ночь на среду, 22 июля, будет такой же теплой.
Ранее синоптик Евгений Тишковец говорил, что июль в столице на 0,3 градуса превышает многолетнюю норму. На этой неделе в городе прогнозируется теплая погода, до 25–27 градусов, и кратковременные дожди. Самым холодным днем станет пятница: циклон не позволит воздуху прогреться выше +21 градуса.