Coca-Cola вернула дизайн из нулевых

Фестиваль Outline отменили из-за угрозы беспилотников
Галлы превращаются в детей в первом трейлере мультфильма «Астерикс и эликсир молодости»
Джессика Честейн пугает собственного ребенка в трейлере хоррора «Другая мамочка»
LEGO выпустит набор по «Секретным материалам» с Малдером, Скалли и НЛО
Команда VK Fest принесла публичные извинения певице Доре после шутки про сталкера
Михаил Ефремов получил первую роль в фильме после освобождения из колонии
Disney+ снимет сериал про зомби-апокалипсис в мире «Арчи»
Ресторан «Оригинал» запускает серию гостевых бранчей. Первый — с командой Tilda
Клип «Gangnam Style» стал первым k-pop-видео, набравшим 6 млрд просмотров на ютубе
Релиз стратегии Game of Thrones: War for Westeros отложили до 2027 года
Суд арестовал мужчину, который выгуливал козу на Красной площади
Россиянам порекомендовали отказаться от отдыха за границей из-за риска инфекций
Летний архитектурный фестиваль пройдет в кинотеатре «Художественный» в августе
Минувшая ночь в Москве стала самой теплой с начала лета
Кристофер Нолан назвал Кристиана Бейла одним из величайших актеров своего поколения
В российский прокат выйдет «Электрический поцелуй» — фильм открытия Канн-2026
Fenty Beauty выпустил новую линейку совместно с A$AP Rocky
Вышел тизер сериала «Большая фарма» — о лекарстве от всех болезней и цене, которую за него платят
Публикуем эксклюзивный фрагмент из нового фильма Николаса Виндинга Рефна «Ее личный ад»
Минкультуры не получало заявку на прокатное удостоверение в РФ «Одиссеи» Кристофера Нолана
Прокуратура требует ужесточить приговор блогеру Александре Митрошиной
Saluki, «Лауд» и DJ Hvost: фестиваль Plus + One Summer объявил полный список артистов
Шура Богачева провела открытую лекцию «Почему субкультуры все еще живы?»
Роскомнадзор заблокировал аннотацию на сайте Genius
Источник: Месси завершил карьеру в сборной Аргентины
В Marvel Studios рассказали о традиции, связанной с Адамом Драйвером
Еще больше музыки и танцев: Пикник Афиши x Сбер впервые откроет электронную сцену в Петербурге
Книги Уильяма Берроуза промаркируют в России из-за упоминания наркотиков

Coca-Cola вернула дизайн из нулевых

Афиша Daily
1 мин на чтение
Иллюстрация: Coca-Cola

Бренд Coca-Cola обновил айдентику. Об этом говорится на сайте компании.

На банках снова появятся вертикальный логотип времен нулевых и белая волна, впервые представленная в 1969 году. Теперь она станет главным элементом оформления этикеток, вендинговых автоматов и других предметов. Для напитков диетической колы на банках увеличат текст «Zero Sugar», а также добавят черную ленту и черные крышки.

Обновление постепенно начнут внедрять более чем в 200 странах в Европе, Азии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке. Компания стремится привести дизайн к унификации по всему миру.

Видео:&nbsp;Coca-Cola

«Уже более века Coca-Cola выступает мировым символом оптимизма и аутентичности. Теперь, благодаря единой визуальной идентичности, мы можем предложить потребителям узнаваемый бренд», — сказал Рафа Абреу, вице-президент по дизайну Coca-Cola.

Расскажите друзьям
Теги:
Coca-Cola