Coca-Cola вернула дизайн из нулевых

Бренд Coca-Cola обновил айдентику. Об этом говорится на сайте компании.



На банках снова появятся вертикальный логотип времен нулевых и белая волна, впервые представленная в 1969 году. Теперь она станет главным элементом оформления этикеток, вендинговых автоматов и других предметов. Для напитков диетической колы на банках увеличат текст «Zero Sugar», а также добавят черную ленту и черные крышки.



Обновление постепенно начнут внедрять более чем в 200 странах в Европе, Азии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке. Компания стремится привести дизайн к унификации по всему миру.