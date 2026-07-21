Coca-Cola вернула дизайн из нулевых

Бренд Coca-Cola обновил айдентику. Об этом говорится на сайте компании.
На банках снова появятся вертикальный логотип времен нулевых и белая волна, впервые представленная в 1969 году. Теперь она станет главным элементом оформления этикеток, вендинговых автоматов и других предметов. Для напитков диетической колы на банках увеличат текст «Zero Sugar», а также добавят черную ленту и черные крышки.
Обновление постепенно начнут внедрять более чем в 200 странах в Европе, Азии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке. Компания стремится привести дизайн к унификации по всему миру.
«Уже более века Coca-Cola выступает мировым символом оптимизма и аутентичности. Теперь, благодаря единой визуальной идентичности, мы можем предложить потребителям узнаваемый бренд», — сказал Рафа Абреу, вице-президент по дизайну Coca-Cola.