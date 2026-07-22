Ретроспектива картин Дино Ризи пройдет в «Художественном» с 23 по 28 июля

Программный директор «Художественного» Стас Тыркин отмечает: «Дино Ризи не считается „автором“, он работал в сфере зрительского, жанрового, в основном комедийного кино, но некоторые его работы (например, „Обгон“ и „Чудовища“) справедливо сравнивают с эпохальными творениями Феллини. Некоторые оказали большое влияние на развитие мирового кино: в частности, номинацию на „Оскара“ Ризи получил за сценарий снятого им фильма „Запах женщины“, чей голливудский ремейк подарил незабываемую роль Аль Пачино. <…> Его картины начала 1960-х заряжены уникальной легкой и праздничной атмосферой, сочетающейся, впрочем, не только с размашистым, умным юмором, но и с трезвыми размышлениями на вполне себе экзистенциальные темы».