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Ретроспектива картин Дино Ризи пройдет в «Художественном» с 23 по 28 июля

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: «Художественный»

С 23 по 28 июля кинотеатр «Художественный» совместно с Итальянским институтом культуры в Москве покажет пять фильмов Дино Ризи — одного из главных режиссеров жанра commedia all’italiana.

Смотр получил название «Комедия по-итальянски». Все показы пройдут на итальянском с русскими субтитрами.

В программе:

  • «Обгон» — роуд-муви с Витторио Гассманом и Жаном-Луи Трентиньяном;
  • «Любовь в Риме» — мелодрама с Милен Демонжо;
  • «Успех» — назидательная комедия с Гассманом, Трентиньяном и Анук Эме;
  • «Актер» — сатирическая комедия с Уго Тоньяцци;
  • «Чудовища» — альманах, одновременно смешной и трагичный, ставший одним из основополагающих для жанра итальянской комедии.

Программный директор «Художественного» Стас Тыркин отмечает: «Дино Ризи не считается „автором“, он работал в сфере зрительского, жанрового, в основном комедийного кино, но некоторые его работы (например, „Обгон“ и „Чудовища“) справедливо сравнивают с эпохальными творениями Феллини. Некоторые оказали большое влияние на развитие мирового кино: в частности, номинацию на „Оскара“ Ризи получил за сценарий снятого им фильма „Запах женщины“, чей голливудский ремейк подарил незабываемую роль Аль Пачино. <…> Его картины начала 1960-х заряжены уникальной легкой и праздничной атмосферой, сочетающейся, впрочем, не только с размашистым, умным юмором, но и с трезвыми размышлениями на вполне себе экзистенциальные темы».

Среди других грядущих мероприятий «Художественного» — Летний архитектурный фестиваль, который пройдетс 8 по 21 августа. На нем покажут фильмы о Ле Корбюзье, джентрификации Нью-Йорка и Оскаре Тускетсе Бланке.

Новая программа Художественного «Комедия по-итальянски: Дино Ризи»
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