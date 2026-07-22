Франция стала первой страной ЕС, запретившей соцсети для детей до 15 лет

Парламент Франции одобрил законопроект, запрещающий доступ к социальным сетям для детей младше 15 лет, сообщает The Guardian. Страна стала первой в Евросоюзе, введшей подобные меры.
Закон будет вводиться поэтапно: с 1 сентября детям до 15 лет запретят создавать новые аккаунты, а с января 2027 года запрет распространится на уже существующие учетные записи. Министр цифровых технологий Анн Ле Энанф заверила, что сроки реалистичны: «Инструменты для проверки возраста уже существуют, и ответственность за соблюдение правил лежит на платформах». Штрафов для детей и их родителей закон не предусматривает.
Президент Эммануэль Макрон назвал инициативу ключевой реформой своего последнего срока. «Франция задает тон в Европе в вопросах защиты детей и подростков», — сказал он в видеообращении, назвав закон «важным шагом вперед».
Первой страной в мире, принявшей подобный запрет, стала Австралия — закон вступил в силу в декабре 2025 года. Он обязывает соцсети не допускать пользователей младше 16 лет, а за нарушение платформам грозят штрафы до 49,5 млн австралийских долларов (более 2,5 млрд рублей). Затем аналогичные меры ввела Индонезия. Великобритания также объявила о планах запретить детям до 16 лет пользоваться крупными соцсетями — ожидается, что они начнут действовать весной 2027 года.
На уровне Евросоюза вопрос тоже обсуждается. Ожидается, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен затронет эту тему 16 сентября в Страсбурге во время ежегодного обращения. Испания, Германия, Дания и Греция также продвигают национальные меры. Дания, например, хочет обязать пользователей младше 15 лет получать согласие родителей.