Франция стала первой страной ЕС, запретившей соцсети для детей до 15 лет

Закон будет вводиться поэтапно: с 1 сентября детям до 15 лет запретят создавать новые аккаунты, а с января 2027 года запрет распространится на уже существующие учетные записи. Министр цифровых технологий Анн Ле Энанф заверила, что сроки реалистичны: «Инструменты для проверки возраста уже существуют, и ответственность за соблюдение правил лежит на платформах». Штрафов для детей и их родителей закон не предусматривает.