Звезда фильма «Годзилла против Конга» Кайли Хоттл погибла в возрасте 18 лет

Кайли Хоттл родилась в Атланте, в семье, в которой в четырех поколениях были глухие люди. Кайли начала работать актрисой еще в детстве, в возрасте девяти лет. Она снималась в рекламе, а в 2021 году получила роль в «Годзилле против Конга».