На Китай-городе открылось греческое бистро «Сиртаки и вино». Там бьют тарелки под греческие танцы

Команда Ramen Ten открыла на Маросейке бистро «Сиртаки и вино». Обещают большие порции и демократичные цены. По пятницам и субботам в одном из залов гости будут бить тарелки под греческие танцы.
В меню — питы с мезе, гирос с цыпленком, пряный картофель фри, греческий салат и сувлаки. К еде наливают вино по 590 рублей за бокал.
Пространство разделено на три зоны под разное настроение. В зале «Кефи» («время веселья») под громкую музыку разбивают тарелки на удачу. В «Месимери» («время отдыха») можно спрятаться от суеты, поработать или поговорить. Третий зал — открытая кухня с большим общим столом. Летом также работает веранда на 20 мест.
«В нашем бистро мы решили бить тарелки и танцевать с платками. Почему? Потому что мы солидарны с греками. Громкий звон бьющейся посуды отпугивает злых духов и показывает истинное изобилие. Но главное — это выплеск „кефи“, особого состояния души. Когда музыка, танец и вино достигают пика, руки сами просятся вверх, а разбитая тарелка — самый красивый способ сказать: „Мне так хорошо, что я не могу держать это в себе“. Мы поддерживаем именно эту версию, ведь она про чистую радость, а не про суеверия», — рассказывают создатели проекта.