На Китай-городе открылось греческое бистро «Сиртаки и вино». Там бьют тарелки под греческие танцы

«В нашем бистро мы решили бить тарелки и танцевать с платками. Почему? Потому что мы солидарны с греками. Громкий звон бьющейся посуды отпугивает злых духов и показывает истинное изобилие. Но главное — это выплеск „кефи“, особого состояния души. Когда музыка, танец и вино достигают пика, руки сами просятся вверх, а разбитая тарелка — самый красивый способ сказать: „Мне так хорошо, что я не могу держать это в себе“. Мы поддерживаем именно эту версию, ведь она про чистую радость, а не про суеверия», — рассказывают создатели проекта.