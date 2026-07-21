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Михаил Ефремов получил первую роль в фильме после освобождения из колонии

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: t.me/kinometro

Михаил Ефремов получил главную роль в драмеди «Отец. Еще отец» — это будет первый фильм актера после выхода из колонии. Режиссером картины выступает Александр Баршак, пишет «БК медиа».

В центре сюжета — московский учитель, который соглашается поставить провальный спектакль в Ельце и «закопать» местный театр, чтобы закрыть ипотеку. Однако худрук этого театра — его родной отец, которого он никогда не знал.

В картине также снимутся Данила Козловский, Адам Кумаев, Аня Чиповская, Иван Замотаев, Павел Деревянко, Ирина Безрукова. Бюджет ленты — 130 млн рублей. Сопродюсером проекта станет онлайн-кинотеатр Wink, а дистрибьютором — «НМГ Кинопрокат».

Недавно Михаил Ефремов появился на сцене театра «Мастерская „12“ Никиты Михалкова». Он сыграл в спектакле  «Без свидетелей», премьера которого состоялась 25 и 26 марта.

Кроме того, Ефремов сыграет в сериале, съемки которого пройдут в Москве. У проекта пока нет названия, известно лишь, что Ефремов получил роль положительного персонажа.

Актер вернулся в профессию впервые после освобождения из колонии, в которую попал за смертельное ДТП. 8 июня 2020 года он пересек двойную сплошную в районе Смоленской площади, выехал на встречную полосу и столкнулся c автомобилем. Водитель грузового фургона Сергей Захаров погиб.

Пресненский суд Москвы приговорил актера к восьми годам колонии. Позже Мосгорсуд по апелляционной жалобе на приговор сократил срок наказания до 7,5 года колонии, приняв во внимание возмещение морального вреда. В апреле 2025 года Ефремов освободился по УДО.

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