Михаил Ефремов получил первую роль в фильме после освобождения из колонии

Михаил Ефремов получил главную роль в драмеди «Отец. Еще отец» — это будет первый фильм актера после выхода из колонии. Режиссером картины выступает Александр Баршак, пишет «БК медиа».
В центре сюжета — московский учитель, который соглашается поставить провальный спектакль в Ельце и «закопать» местный театр, чтобы закрыть ипотеку. Однако худрук этого театра — его родной отец, которого он никогда не знал.
В картине также снимутся Данила Козловский, Адам Кумаев, Аня Чиповская, Иван Замотаев, Павел Деревянко, Ирина Безрукова. Бюджет ленты — 130 млн рублей. Сопродюсером проекта станет онлайн-кинотеатр Wink, а дистрибьютором — «НМГ Кинопрокат».
Недавно Михаил Ефремов появился на сцене театра «Мастерская „12“ Никиты Михалкова». Он сыграл в спектакле «Без свидетелей», премьера которого состоялась 25 и 26 марта.
Кроме того, Ефремов сыграет в сериале, съемки которого пройдут в Москве. У проекта пока нет названия, известно лишь, что Ефремов получил роль положительного персонажа.
Актер вернулся в профессию впервые после освобождения из колонии, в которую попал за смертельное ДТП. 8 июня 2020 года он пересек двойную сплошную в районе Смоленской площади, выехал на встречную полосу и столкнулся c автомобилем. Водитель грузового фургона Сергей Захаров погиб.
Пресненский суд Москвы приговорил актера к восьми годам колонии. Позже Мосгорсуд по апелляционной жалобе на приговор сократил срок наказания до 7,5 года колонии, приняв во внимание возмещение морального вреда. В апреле 2025 года Ефремов освободился по УДО.