Роскомнадзор заблокировал аннотацию на сайте Genius к строчке из фита Лил Пампа и Канье Уэста «I Love It». Об этом рассказали в телеграм-канале русскоязычного сообщества сайта Genius.



«РКН вышел на международный уровень и начал блокировать аннотации на треках бездуховных американских рэперов. Первой пала строчка Лил Пампа об употреблении группой лиц запрещённых веществ. Алгоритмы работы РКН неизвестны, и почему наступление на западный фронт началось именно с Лил Пампа, мы не знаем», — говорится в посте.



Доступ заблокировали к странице, где пояснялось значение строчки «Ooo, fuck, she takes lines». Она связана с употреблением наркотиков.



С 1 марта 2026 года в России вступили в силу закон, которое вводит уголовную ответственность за систематическую пропаганду наркотиков. Он также устанавливает правила маркировки для произведений литературы и искусства, содержащих упоминания о запрещенных веществах.



Genius — американский сайт, основанный в 2009 году. На нем пользователи составляют аннотации и интерпретации текстов песен.