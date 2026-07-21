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Роскомнадзор заблокировал аннотацию на сайте Genius

Афиша Daily
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Кадр: Lil Pump/Youtube

Роскомнадзор заблокировал аннотацию на сайте Genius к строчке из фита Лил Пампа и Канье Уэста «I Love It». Об этом рассказали в телеграм-канале русскоязычного сообщества сайта Genius.

«РКН вышел на международный уровень и начал блокировать аннотации на треках бездуховных американских рэперов. Первой пала строчка Лил Пампа об употреблении группой лиц запрещённых веществ. Алгоритмы работы РКН неизвестны, и почему наступление на западный фронт началось именно с Лил Пампа, мы не знаем», — говорится в посте.

Доступ заблокировали к странице, где пояснялось значение строчки «Ooo, fuck, she takes lines». Она связана с употреблением наркотиков.

С 1 марта 2026 года в России вступили в силу закон, которое вводит уголовную ответственность за систематическую пропаганду наркотиков. Он также устанавливает правила маркировки для произведений литературы и искусства, содержащих упоминания о запрещенных веществах.

Genius — американский сайт, основанный в 2009 году. На нем пользователи составляют аннотации и интерпретации текстов песен.

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